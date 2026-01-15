PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beziehungsstreit eskaliert

Jena (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend ein Pärchen im Alter von 46 und 53 Jahren in Jena-Winzerla in Streit. Nachdem die Emotionen immer weiter hochgekocht waren, nahm sich die 46-Jährige Frau ein Küchenmesser und stach in Richtung ihres Partners. Dieser konnte den Angriff abwehren und verletzte sich dabei leicht an den Händen. Auch die Frau verletzte sich dabei leicht. (Sie warf im Anschluss das Messer in die Küchenspüle und begann ihre Sachen zu packen.) Der Mann rief in der Folge die Polizei. Die Beamten trafen beide Personen an der Wohnanschrift an. Die Dame war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Die Frau musste in der Folge wegen einer psychischen Ausnahmesituation in ein (das nächstgelegene) Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Fall von häuslicher Gewalt aufgenommen. (Hinweis) Häusliche Gewalt kann jede Person treffen. Betroffene sind nicht allein und haben Anspruch auf Hilfe und Schutz. Unterstützung erhalten sie rund um die Uhr beim bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter 08000 116 016 oder bei örtlichen Beratungsstellen und der Polizei. Die Hilfen gelten sowohl für Männer als auch Frauen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Defekter Rauchmelder alarmiert Feuerwehr

    Weimar (ots) - Wegen eines Rauchmelders wurde am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr in Weimar alarmiert. Diese begab sich zum Ereignisort in der Westvorstadt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die betreffende Wohnung. Dabei mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass der Rauchmelder defekt war und die Wohnung leer. Nachdem ein neues Türschloss eingesetzt wurde, konnte die Tür wieder geschlossen werden. Der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Graffito gesprüht

    Weimar (ots) - Ein 55-Jähriger meldete am Mittwochvormittag ein großes Graffito im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Dieses war ca. zwei Mal fünf Meter groß und wurde mit schwarz, weiß und orangener Farbe gesprüht. Gesprüht wurde es an einer Fassade oberhalb eines niedrigeren Gebäudeteils. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Schmiererei in der Nacht von Montag auf Dienstag angebracht. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Kollision am Vormittag

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 75-Jährige fuhr am Mittwochvormittag mit ihrem KIA von der Goethestraße in die Klosterlausnitzer Straße, dabei kam die Frau zu weit nach rechts und touchierte einem am Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Ordnungsgemäß verständigte die Frau die Polizei. Diese nahm die Personalien auf und verständigte den Geschädigten über die Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren