Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beziehungsstreit eskaliert

Jena (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend ein Pärchen im Alter von 46 und 53 Jahren in Jena-Winzerla in Streit. Nachdem die Emotionen immer weiter hochgekocht waren, nahm sich die 46-Jährige Frau ein Küchenmesser und stach in Richtung ihres Partners. Dieser konnte den Angriff abwehren und verletzte sich dabei leicht an den Händen. Auch die Frau verletzte sich dabei leicht. (Sie warf im Anschluss das Messer in die Küchenspüle und begann ihre Sachen zu packen.) Der Mann rief in der Folge die Polizei. Die Beamten trafen beide Personen an der Wohnanschrift an. Die Dame war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Die Frau musste in der Folge wegen einer psychischen Ausnahmesituation in ein (das nächstgelegene) Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Fall von häuslicher Gewalt aufgenommen. (Hinweis) Häusliche Gewalt kann jede Person treffen. Betroffene sind nicht allein und haben Anspruch auf Hilfe und Schutz. Unterstützung erhalten sie rund um die Uhr beim bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter 08000 116 016 oder bei örtlichen Beratungsstellen und der Polizei. Die Hilfen gelten sowohl für Männer als auch Frauen.

