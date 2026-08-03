POL-FR: Lörrach: Kompletträdersatz aus Tiefgarage entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.07.2026, 19.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 19.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft einen kompletten Satz Pkw-Räder aus einer offenstehenden Tiefgarage in der Siedlungsstraße. Die vier Räder waren zusätzlich mittels eines Drahtschlosses gesichert. Die Höhe des Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell