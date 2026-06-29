Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0824 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Sonntag (28. Juni 2026) auf Montag (29. Juni 2026) soll es zu einem schweren Straßenraub in der Moselstraße gekommen sein.

Gegen 01:00 Uhr befand sich ein 22-jähriger Mann in Begleitung zweier Freunde in der Moselstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige nun von vier unbekannten Männern mit einem Pfefferspray bedroht und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert worden sein. Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, bevor einer der Täter dem 22 Jahre alten Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihm dann sein Mobiltelefon abgenommen haben soll.

Anschließend seien die Tatverdächtigen geflüchtet.

Drei der Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1) Männlich, ca. 185cm, 20-30 Jahre alt, schmale Statur, dunkles schulterlanges Haar, Vollbart, schwarzes T-Shirt 2) Männlich, ca. 185cm, 20-30 Jahre alt, schmale Statur, Vollbart, blaues T-Shirt 3) Männlich, ca. 185cm, 20-30 Jahre alt, schmale Statur, weißes T-Shirt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51299 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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