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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0823 Frankfurt - Sossenheim: Farbschmierereien an der Grill'schen Brücke

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntagmorgen (28. Juni 2026) meldete ein Zeuge zahlreiche Farbschmierereien in der Straße "An der Nidda".

Eine vor Ort entsandte Streife konnte die Meldung bestätigen. Neben mehreren ausländerfeindlichen Schriftzügen wurde auch ein Hakenkreuz angebracht.

Die Schmierereien wurden dokumentiert und anschließend unkenntlich gemacht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen unbekannte Täter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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