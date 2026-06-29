Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260629 - 0823 Frankfurt - Sossenheim: Farbschmierereien an der Grill'schen Brücke
Frankfurt (ots)
(la) Am Sonntagmorgen (28. Juni 2026) meldete ein Zeuge zahlreiche Farbschmierereien in der Straße "An der Nidda".
Eine vor Ort entsandte Streife konnte die Meldung bestätigen. Neben mehreren ausländerfeindlichen Schriftzügen wurde auch ein Hakenkreuz angebracht.
Die Schmierereien wurden dokumentiert und anschließend unkenntlich gemacht.
Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen unbekannte Täter eingeleitet.
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