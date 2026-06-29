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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0820 Frankfurt - Eschersheim: Festnahme nach unsittlichen Berührungen im Schwimmbad

Frankfurt (ots)

(ma) Polizisten nahmen am Sonntagnachmittag (28. Juni 2026) einen 17- Jährigen in einem Schwimmbad vorläufig fest, der zuvor eine Jugendliche unsittlich berührt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 14:25 Uhr in einem Schwimmbad in Eschersheim. Der 17-Jährige soll ein 17-jähriges Mädchen zuvor unter Wasser unsittlich berührt haben. Diese meldete den Vorfall dem Bademeister, welchen den Notruf absetzte. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 17- jährigen Wohnsitzlosen kurz darauf fest.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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