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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260628 - 0817 Frankfurt-Fechenheim: Wer vermisst seinen Pfau?

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits seit mehreren Tagen fällt im Revierbereich des 18. Polizeireviers ein abgängiger Pfau auf.

Am Freitag (26. Juni 2026) wurde er zunächst als Einbrecher eines Kellers in der Salzschlirfer Straße aktiv. Von dort flüchtete er, indem er davonflog. Gestern (27. Juni 2026) meldete sich gegen 14:00 Uhr eine Frau auf dem 18. Revier, um mitzuteilen, dass ihr ein Pfau zugelaufen sei, der sich bei ihren Hühnern sichtlich wohlfühle. Nach ersten Ermittlungen ist der Pfau nicht aus dem Frankfurter Zoo abgängig und gehört auch nicht zu dem Geflügelzuchtverein aus Bergen-Enkheim. Zunächst verbleibt der Pfau nun bei der Anruferin und ihren Hühnern.

Hinweise zum Besitzer des abgängigen Pfaus nimmt das 18. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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