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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260627- 0815 Frankfurt- Sachsenhausen: Raub - schnelle Festnahme

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (26.06.2026) kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einem Raub. Polizisten konnten zwei Tatverdächtige bereits kurz nach der Tat festnehmen.

Ein 15-Jähriger gab an, dass er gegen 22:45 Uhr im Bereich der Danneckerstraße von zwei männlichen Personen angesprochen und gefragt worden sei, ob er ihnen Geld leihen könne. Nachdem er den beiden einen geringen Betrag ausgehändigt haben soll, sei er geflüchtet.

Einer der beiden sei ihm hinterhergerannt und habe ihm unter Schlägen und Tritten seine persönliche Habe abgenommen und sei danach geflüchtet. Eine in der Nähe befindliche Streife nahm den 17-Jährigen noch auf der Flucht fest. Auch der zweite ebenfalls 17-jährige Tatverdächtige konnte im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes durch eine Streife festgenommen werden. Große Teile des Raubgutes wurden aufgefunden und an den 15-Jährigen ausgehändigt. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus verbracht und dort nach ambulanter Versorgung wieder entlassen.

Die beiden 17-Jährigen wurden auf ein Polizeirevier verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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