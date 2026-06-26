Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0812 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Widerstand nach Zahlungsstreit

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Mittag (25.06.2026) widersetzte sich eine 33-Jährige den Anweisungen einer Streife und griff einen der Beamten an.

Die Streife wurde gegen 14:40 Uhr in ein Hotel der Münchener Straße gerufen. Dort angekommen berichtete ein Mitarbeiter, dass es zuvor Streitigkeiten bezüglich der Kaution gab. Nun wolle die 33-Jährige das Hotel nicht verlassen. Die Frau bekam einen Platzverweis ausgesprochen, dem sie jedoch nicht Folge leistete. Daraufhin begleitete die Streife sie nach draußen, wogegen sie sich wehrte.

Gegen die Frau wurde eine Anzeige gefertigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

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