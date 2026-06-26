Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260626- 0811 Frankfurt- Sachsenhausen: E-Scooter-Unfall

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (25.06.2026) kam es in Sachsenhausen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer E-Scooterfahrerin.

Gegen 23:05 Uhr soll die 15-Jährige mit einer weiteren 15- Jährigen auf einem E-Scooter die Hedderichstraße in Richtung Holbeinstraße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll die Fahrerin die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben und daraufhin in ein abgeparktes Fahrzeug geprallt sein. Die beiden 15-Jährigen wurden leicht verletzt. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass sie Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an die Erziehungsberechtigten übergeben.

In diesem Zusammenhang warnt die Frankfurter Polizei davor, die Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung von E-Scootern zu unterschätzen. Insbesondere die Nutzung mit mehreren Personen zeitgleich und das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol sind zwei Hauptunfallursachen bei E-Scooterunfällen.

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