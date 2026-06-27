Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260627- 0814 Frankfurt- Gallus: Verletzte Radfahrerin - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Morgen teilten Zeugen mit, dass sie im Bereich der Mainzer Landstraße auf Höhe der Hausnumme 415 gegen 08:10 Uhr eine verletzte Radfahrerin aufgefunden haben.

Die vor Ort eingesetzte Streife stellte eine verletzte 31-jährige Radfahrerin fest. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es aller Wahrscheinlichkeit nach kurz vor der Einmündung in die Ackermannstraße zu einem Sturzgeschehen, woraufhin die Frau sich verletzte und auf dem neben dem Radfahrstreifen befindlichen Gehweg aufgefunden wurde. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Um weitergehende Informationen zum Unfallhergang zu erlangen, bittet die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Nummer 069 / 755 46400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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