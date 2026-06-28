Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260628 - 0816 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Scooter

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (27. Juni 2026) ereignete sich in Bergen-Enkheim ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter gegen 13:35 Uhr die stark abschüssige Röhrborngasse aus Richtung Bruderhofstraße in Fahrtrichtung Riedstraße. Der 31-jährige Fahrer eines VW befuhr zu diesem Zeitpunkt die Riedstraße aus Fahrtrichtung der Straße Leuchte kommend in Richtung Triebstraße. An der Kreuzung Rörhrborngasse / Riedstraße missachtete der 14-Jährige die geregelte Vorfahrt des PKW. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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