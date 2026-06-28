Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260628 - 0818 Frankfurt-Fechenheim: Rücknahme Pfauenbesitzer-Fahndung

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits kurz nach Veröffentlichung der Fahndung nach dem Besitzer des Pfaus, der seit einigen Tagen im Revierbereich des 18. Polizeireviers abgängig ist, gingen einige Hinweise bezüglich des möglichen Besitzers bei der Polizei ein.

Diesen Hinweisen ging das 18. Polizeirevier nach, sodass der Besitzer ermittelt werden konnte und kontaktiert wurde. Er gab an, den Pfau bereits seit mehreren Tagen zu vermissen und diesen auch vergeblich gesucht zu haben. Daraufhin erfolgte der Kontaktaustausch mit der Finderin, sodass der Pfau nun wohlbehalten zu seinem Besitzer zurückkehren konnte.

Augenscheinlich kam der Pfau mit einem blauen Pfauenauge davon.

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