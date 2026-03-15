Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Jahreshauptversammlung 2026 der Feuerwehr Alfter Ein Abend mit einer erfreulichen Anzahl an Beförderungen und Ehrungen

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Alfter (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, versammelten sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alfter zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Wehr im Ratssaal der Gemeinde Alfter. Neben zahlreichen Feuerwehrmitgliedern konnte der Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor Thorsten Ohm, auch Bürgermeister Christian Lanzrath, Kreisbrandmeister Stefan Gandelau, Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates sowie Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher der Gemeinde begrüßen.

Nach der Begrüßung fand zunächst eine Gedenkminute für die verstorbenen Kameraden statt. Im Anschluss blickte Thorsten Ohm im Bericht der Wehrführung auf die Personalentwicklung im Jahr 2025 zurück: "In allen Bereichen, von Jugendfeuerwehr über die Einsatzabteilung bis zur Unterstützungsabteilung sind die Mitgliederzahlen konstant geblieben! Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen sich für ein Ehrenamt begeistern." Stolz fügt Ohm hinzu: "Es gibt kein Patentrezept für den erfolgreichen Übertritt von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung, aber es ist mir in jedem Jahr eine Freude Kameradinnen und Kameraden aus diesen Reihen in die Einsatzabteilung übernehmen zu dürfen!"

Insgesamt 230 Mal rückten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Alfter im vergangenen Jahr aus. Seit rund 5 Jahren liegt die Einsatzanzahl stets bei über 200 Alarmierungen. Hierbei wurden im letzten Jahr insgesamt zehn Personen durch die Feuerwehr aus lebensbedrohlichen Lagen gerettet, für drei Personen kam leider jede Hilfe zu spät. Besonders im Gedächtnis der Einsatzkräfte blieb sicherlich der Brand Anfang Juni 2025 am kommunalen Bauhof der Gemeinde Alfter, aber auch in zahlreichen Routineeinsätzen konnte schnell und professionell Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde geleistet werden.

Die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin, Hauptfeuerwehrfrau Katharina Gasper, präsentierte im Anschluss den Bericht der Jugendfeuerwehr. In Summe wurden im Jahr 2025 über 1.500 Stunden mit Vor- und Nachbereitung der Übungsdienste in die Jugendarbeit investiert. Der Dank für die geleistete Arbeit gilt hier in erster Linie allen Jugendfeuerwehrwarten & Betreuern, die neben der Schule und dem Beruf Zeit aufwenden und das Ehrenamt für die Jugendlichen aufrechterhalten.

Neben den vier Jugendfeuerwehrgruppen gibt es in der Freiwilligen Feuerwehr Alfter auch zwei Kinderfeuerwehrgruppen an den Standorten Alfter und Gielsdorf. Brandoberinspektor Michael Hesse präsentierte in seiner Funktion als Gemeindekinderfeuerwehrwart auch hier einen Jahresrückblick. Der Dienstplan der beiden Kinderfeuerwehrgruppen ist gefüllt mit kindgerechten, feuerwehrtechnischen Inhalten sowie mit Bastel- & Spielaktionen. Das Interesse der Eltern zum Beitritt ihrer Kinder zwischen 6 bis 10 Jahren ist groß, dementsprechend gibt es aktuell Wartelisten an beiden Standorten. Anfang dieses Jahres wurde eine weitere Kinderfeuerwehrgruppe am Standort Impekoven eröffnet. Hier gibt es bereits erste Anmeldungen und die erste Gruppenstunde startet in der kommenden Woche.

In einigen Funktionen innerhalb der Feuerwehr kam es in den vergangenen Monaten zu personellen Wechseln. Ohm überreichte hier die noch ausstehenden Urkunden, bedankte sich bei den neuen Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern herzlich für die Bereitschaft zur Übernahme der zusätzlichen Verantwortung und wünschte allzeit eine glückliche Hand bei der Erfüllung der neuen Aufgaben. Ebenso sprach er bei den bisherigen Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern seinen ausdrücklichen und herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und das gezeigte Engagement aus.

Folgende Funktionen wurden innerhalb des letzten Jahres neu besetzt: - Löschgruppenführer LG Alfter: Brandmeister Dennis Mirza - Löschgruppenführer LG Gielsdorf: Oberbrandmeister Christoph Hannemann - Stv. Löschgruppenführer LG Gielsdorf: Brandoberinspektor Michael Fuhs - Kinderfeuerwehrwartin KiFw Impekoven: Feuerwehrfrau Julia Schell - Stv. Kinderfeuerwehrwartinnen KiFw Impekoven: Hauptfeuerwehrfrau Christina Zerlett und Oberfeuerwehrfrau Britta Gockel

Folgende Funktionsbesetzungen werden zum 01.04.2026 wirksam: - Leiter der Kleiderkammer: Hauptfeuerwehrmann Marc Heinrichs - 2. Gerätewart LG Alfter: Unterbrandmeister Markus Schneider

Im Anschluss an den Rückblick wandte sich der Bürgermeister der Gemeinde Alfter, Christian Lanzrath, der selbst auch aktives Mitglied der Feuerwehr ist, mit offenen und persönlichen Worten an die Kameradinnen und Kameraden und bedankte sich ebenfalls herzlich für die geleistete Arbeit. In seinem Grußwort betonte er die in den letzten Jahren durch umfängliche Investitionen in den Brandschutz erreichten Verbesserungen der technischen Ausstattung und stellte den Wert von Arbeitsschutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr heraus.

Kreisbrandmeister Stefan Gandelau betonte in seinem Grußwort die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis und freute sich über die weiterhin konstante Personalzahlen in der Freiwilligen Feuerwehr Alfter. Er betonte außerdem, dass durch die Freiwilligen Feuerwehr in äußerst professioneller Art und Weise eine wichtige Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden auf ehrenamtlicher Basis wahrgenommen werde.

Beförderungen bildeten den nächsten Punkt der Tagesordnung. Auf der Grundlage absolvierter Laufbahnlehrgänge und absolvierter Dienstzeiten konnte mehreren Kameradinnen und Kameraden ein neuer Dienstgrad verliehen werden. Befördert wurden zur/zum: - Feuerwehrmann/-frau: Julia Schell (LG Impekoven) und Daniel Naumann (LG Witterschlick) - Oberfeuerwehrmann/-frau: Stephanie Ahrens (LG Alfter), Yvonne Mühe, Sophie Niche (LG Gielsdorf), Roberto Arcellaschi und Daniel Kessel (LG Witterschlick) - Brandmeister/-in: Daniel Schell (LG Impekoven) und Sabine Klaudt (LG Witterschlick) - Oberbrandmeister: Christoph Hannemann (LG Gielsdorf) und Johannes Lützenkirchen (LG Witterschlick)

Gefolgt von den Beförderungen standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden folgende Kameraden ausgezeichnet: - Unterbrandmeister Rene Hatesaul (LG Alfter) und Oberbrandmeister Jens Herschbach (LG Impekoven)

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden folgende Kameraden ausgezeichnet: - Brandoberinspektor Michael Fuhs, Brandoberinspektor Michael Prinz (LG Gielsdorf) und Hauptbrandmeister Christian Simon (LG Gielsdorf)

Die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde an folgende Kameraden überreicht: - Unterbrandmeister Thomas Lanzrath (LG Gielsdorf) - Hauptbrandmeister Siegfried Winand (LG Impekoven) - Gemeindebrandinspektor Heinz-Peter Zimmermann (Ehrenwehrführer)

Mit der Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Sieg konnten mehrere Kameradinnen und Kameraden zudem für vorbildliche Einsatzbereitschaft und langjährige Übernahme von Funktionen ausgezeichnet werden.

Ehrennadel des KFV Rhein-Sieg in Silber: - Hauptbrandmeister Michael Heinrichs (LG Impekoven) - Oberfeuerwehrmann Ingo Becker (LG Witterschlick) - Hauptbrandmeister Andreas Lützenkirchen (LG Witterschlick) - Hauptbrandmeister Thomas Wulf (LG Gielsdorf) - Brandoberinspektor Michael Hesse (LG Impekoven) - Hauptfeuerwehrfrau Heike Poetes (LG Impekoven)

Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Sieg in Gold: - Hauptfeuerwehrmann Adi Reuter (LG Alfter) - Wilhelm-Josef Esser (LG Impekoven)

Im Anschluss an den offiziellen Teil hatten alle Kameradinnen und Kameraden die Gelegenheit persönlich ins Gespräch zu kommen und sich bei einem Imbiss über aktuelle Themen und anstehende Projekte auszutauschen. [SiSi]

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