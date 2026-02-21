Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Gründung einer Kinderfeuerwehr in Alfter-Impekoven

Alfter (ots)

Die Feuerwehr Alfter gründet in Impekoven eine weitere Kinderfeuerwehr. Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren aus Impekoven und Oedekoven sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Bei einem Pressetermin am Freitag, den 20.02.2026, wurde die Gründung der Kinderfeuerwehr Impekoven in Anwesenheit von Bürgermeister Christian Lanzrath durch die Wehrleitung der Feuerwehr Alfter bekanntgegeben. Mit Julia Schell, Britta Gockel und Christina Zerlett stehen drei erfahrene Pädagoginnen als neue Kinderfeuerwehrwartinnen bereit. Sie werden gemeinsam mit weiteren Betreuerinnen und Betreuern ein attraktives Programm für die künftigen Mitglieder planen und durchführen.

Bürgermeister Christian Lanzrath betonte in seiner Begrüßung den Wert der Nachwuchsarbeit für den Brandschutz in der Gemeinde, der zu den gemeindlichen Pflichtaufgaben gehört, und sprach dem zukünftigen Betreuungsteam seinen herzlichen Dank für ihr Engagement aus. Er ergänzte: "Als Feuerwehrmann und Vater von Kindern in der Kinder- beziehungsweise Jugendfeuerwehr weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, wie viel Spaß der Dienst in der Feuerwehr und die Mitwirkung in der Gemeinschaft den Kindern macht!"

Die Kinderfeuerwehr führt Kinder bereits frühzeitig und zunächst spielerisch an das Thema Feuerwehr heran. Dazu gehören u.a. das Kennenlernen von Löschgeräten und Feuerwehrfahrzeugen, einfache Erste-Hilfe-Maßnahmen und das richtige Absetzen des Notrufes sowie das Abzeichen "Kinderflamme" - aber vor allem auch Gemeinschaftsspiele, Ausflüge, Bastelaktionen und sportliche Aktivitäten.

Der Übungsdienst der Kinderfeuerwehr wird jeden zweiten Donnerstag in der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr stattfinden. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass die Kinder im Ortsteil Impekoven und Oedekoven wohnen und zwischen sechs und neun Jahre alt sind. Alle interessierten Kinder und Eltern sind herzlich zu einem unverbindlichen Informationsabend eingeladen, bei dem ausführliche Informationen über Abläufe und die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr bereitgestellt werden.

Der Informationsabend findet am 05.03.2026 um 17:00 Uhr im Gerätehaus Impekoven (Unterdorf 3, Alfter-Impekoven) statt. Wir bitten um formlose Anmeldung unter Angabe von Name, Anschrift, Geburtstag des Kindes und Rückrufnummer an folgende E-Mail-Adresse: m.hesse@feuerwehr-alfter.de .

Mit der Neugründung unterhält die Freiwillige Feuerwehr Alfter nun an drei Standorten (Alfter, Gielsdorf und Impekoven) eine Kinderfeuerwehr. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv: An den Standorten Alfter und Gielsdorf wechselten bereits zahlreiche Kinder von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr und im nächsten Jahr werden die ersten ehemaligen Kinderfeuerwehr-Mitglieder im Alter von dann 16 Jahren die Grundausbildung für den Einsatzdienst beginnen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell