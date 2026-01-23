Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Küchenbrand in Alfter - weitere Brandausbreitung im Dachgeschoss verhindert

Alfter (ots)

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus wurde die Feuerwehr Alfter am Donnerstagabend alarmiert. Da zunächst noch unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten, wurden mit dem Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" zusätzliche Kräfte mitalarmiert.

Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sich alle Bewohner aus dem Gebäude selbst retten. In der Küche einer Dachgeschosswohnung war es zu einem Brand gekommen. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte zunächst die Brandwohnung auf mögliche weitere Personen und übernahm umgehend die Brandbekämpfung. Hierdurch konnte das Feuer schnell gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden. Zeitgleich wurde vorsorglich die Drehleiter in Stellung gebracht, um bei einer Ausbreitung des Feuers umgehend eingreifen zu können. Weiterhin wurde die Wohnung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und es wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Rettungsdienst untersuchte alle Bewohner und behandelte zwei Personen vor Ort.

Neben den Kräften der Feuerwehr Alfter mit den Löschgruppen Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick waren die Löschgruppe Roisdorf der Feuerwehr Bornheim sowie der Rettungsdienst des Rhein-Sieg-Kreises mit insgesamt rund 65 Einsatzkräften vor Ort.

