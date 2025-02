Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl im Supermarkt

Kandel (ots)

Am Montagmorgen zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr befand sich die 54-jährige Geschädigte im SBK Markt in Kandel. Im Rahmen ihres Einkaufs stellte sie an der Kasse fest, dass ihr Geldbeutel und Autoschlüssel fehlten. Beide Gegenstände waren in einem Jutebeutel verstaut, welcher während des Einkaufs am Einkaufswagen hing. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei darauf hinweisen, während des Einkaufs keine Wertgegenstände sichtbar oder unbeaufsichtigt in oder an ihrem Einkaufswagen / Einkaufskorb liegen zu lassen. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter nachfolgendem Link https://s.rlp.de/58NosXQ

