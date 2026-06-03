HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeit am 08. Juni 2026
Zollamt Lüdenscheid stundenweise geschlossen
Lüdenscheid (ots)
Das Zollamt Lüdenscheid ist am Montag, 08.06.2026, aufgrund einer Schulungsmaßnahme von 10 Uhr bis 13 Uhr geschlossen.
Ab Dienstag ist das Zollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de
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