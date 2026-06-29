Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0819 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0806

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit dem 24. Juni 2026 vermisste 50-jährige Vadims B. aus Frankfurt Sachsenhausen konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell