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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0819 Frankfurt-Sachsenhausen: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0806

Frankfurt (ots)

(bo) Der seit dem 24. Juni 2026 vermisste 50-jährige Vadims B. aus Frankfurt Sachsenhausen konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihm wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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