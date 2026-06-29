Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0822 Frankfurt - Rödelheim: Senior überfallen - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (28. Juni 2026) sollen bislang unbekannte Täter einem 84-Jährigen ein Schmuckarmband geraubt haben. Anschließend sollen sie unerkannt geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 84-Jährige gegen 15:00 Uhr zu Fuß auf der Straße Alt-Rödelheim in Höhe der Hausnummer 7 unterwegs, als ein dunkles Auto in seiner unmittelbaren Nähe angehalten haben soll. Aus dem Fahrzeug soll nun ein unbekannter Mann ausgestiegen und auf den Senioren zugegangen sein, während eine weitere Person im Fahrzeug verblieben sein soll. Der unbekannte Täter habe den 84-Jährigen nun in ein Gespräch verwickelt und ihm unter einem Ablenkungsmanöver ein goldenes Schmuckarmband gewaltsam vom Handgelenk gerissen haben. Anschließend sei die Person wieder in das wartende Auto gestiegen, welches sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben soll. Der 84-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Zu den beiden Personen liegen derzeit keine hinreichenden Beschreibungen vor. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tatverdächtigen machen können, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755-51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell