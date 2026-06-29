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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260629 - 0821 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Frau leistet Widerstand bei Anzeigenaufnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (28. Juni 2026) wurde eine Polizeistreife gegen 19:15 Uhr in die Taunusstraße geordert. Dort sei es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 23- Jährigen und weiteren Personen gekommen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung zeigt sich die 23- Jährige weiterhin aggressiv, sodass ihr die Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei sperrte die Frau sich, versuchte zu beißen und trat eine Polizistin. Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber weiter fortsetzen.

Die 23- Jährige schien unter dem Einfluss berauschende Mittel zu stehen, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Anschließend wurde sie zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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