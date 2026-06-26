POL-WAF: Kreis Warendorf-Telgte. "Sicher in den Urlaub" - von uns gibt's Unterstützung!
Warendorf (ots)
Egal ob Sie in den Süden oder Norden in den Urlaub fahren, ob Sie in Deutschland bleiben oder ins Ausland reisen, ob Sie lange Strecken fahren oder nur kurze Wege. Gute Vorbereitung ist alles - und da ist es egal was es betrifft: Die Sicherung des eigenen zu Hause oder die sichere Anreise.
Unsere Kollegen der Kriminalprävention stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie kostenlos am kommenden Donnerstag:
Datum: 02.07.2026
Zeitraum: 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr Ort: Orkotten 44, 48291 Telgte, EDEKA-Markt
Im Rahmen der Aktion werden Sie über die Themen Einbruchschutz, Taschendiebstahl, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen sowie Fahrraddiebstahl informiert und sensibilisiert.
Unsere Kollegen der Polizei in Aachen haben Ihnen außerdem die wichtigsten Punkte zum Thema "sichere Reise" in einer Art Checkliste unter folgendem Link zusammengefasst:
Ferienreiseverkehr | Polizei Warendorf
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