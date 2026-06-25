POL-WAF: Beelen. Metall aus Betrieb gestohlen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 25.6.2026 fuhr ein alkoholisierter 32-Jähriger auf der Warendorfer Straße in Ahlen gegen zwei geparkte Autos. Dabei verletzte er sich leicht. Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Beckumer ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro. Rückfragen zur ...

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