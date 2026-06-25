POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen zwei Autos gefahren

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 23.6.2026, 23.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Fahrgast, der den Bus an der Warendorfer Straße in Freckenhorst nicht verlassen wollte. Der 26-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizisten uneinsichtig, zog seine Hose herunter und manipulierte vor einem Beamten an seinem Glied. Im weiteren Verlauf zog er die Hose wieder hoch und trat gegen den Streifenwagen. Die ...

mehr