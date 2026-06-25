POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen zwei Autos gefahren
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 25.6.2026 fuhr ein alkoholisierter 32-Jähriger auf der Warendorfer Straße in Ahlen gegen zwei geparkte Autos. Dabei verletzte er sich leicht. Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Beckumer ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell