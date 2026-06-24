Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer in einer E-Lok ist einer von sieben Einsätzen am 24.06.2026 im Stadtgebiet Lehrte

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Lehrte (ots)

Die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Lehrte waren am heutigen Mittwoch bei mehreren Einsätzen gefordert.

Begonnen hat die Einsatzserie bereits in der Nacht. Um 2:27 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten in die Straße Sonnenweg gerufen. Dort war eine ältere Dame gestürzt und hatte schon beim Notruf angegeben, dass sie selbst nicht mehr in der Lage war zur Tür zu gelangen. Die Ahltener Kräfte öffneten die Tür und versorgten die Dame bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Um 3:58 Uhr waren dann gleich mehrere Ortsfeuerwehren der Stadt Lehrte gemeinsam mit dem Gefahrgutzug der Region Hannover Ost bei einem Gefahrguteinsatz auf dem Rangierbahnhof in Lehrte gefordert gewesen - siehe vorhergehenden Bericht.

Um 14:38 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus Aligse, Steinwedel und Lehrte in die Straße Am Schwarzen Kamp gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage eines in der Straße ansässigen Betriebes ausgelöst. Nach einer eingehenden Erkundung wurde festgestellt, dass der Qualm eines Konvektomaten in der Küche für den Alarm verantwortlich war und es nicht brannte.

Um 17:01 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte zum nächsten Einsatz in den Aligser Weg alarmiert. Dort brannten Müllsäcke am Bahndamm in einem Gebüsch. Mit einem Rohr konnten die Flammen schnell durch die Einsatzkräfte gelöscht werden.

Direkt aus dem vorhergehenden Einsatz wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Aligse um 17:09 Uhr in die Peiner Heerstraße gerufen. Dort hatte eine Anruferin Rauch aus einem Bahnhäuschen aufsteigen sehen. Trotz intensiver Suche konnte jedoch keine Brandstelle gefunden werden. Auf Nachfrage der Leitstelle bei der Melderin stellte sich heraus, dass es sich ebenfalls um die Einsatzstelle im Aligser Weg gehandelt hat, die Anruferin hatte sich bei der gemeldeten Örtlichkeit vertan.

Um 18:31 Uhr erfolgte der nächste Alarm für die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Ahlten und Lehrte. Gemeldet war eine brennende E-Lok im Gleisbereich kurz vor dem MegaHub am Eisenbahnlängsweg. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es bei der Inbetriebnahme der Lok vermutlich einen Kurzschluss gegeben hatte, woraufhin es in der Lok zu einem Feuer gekommen war. Beim Öffnen der Lok konnte noch eine Rauchentwicklung festgestellt werden, jedoch waren keine offenen Flammen mehr sichtbar. Aufgrund dessen, dass der Lokführer beim Verlassen der Lok die Türen geschlossen hatte, waren die Flammen vermutlich durch mangelnden Sauerstoff bereits erloschen. Die gesamte Lok wurde daraufhin mit Hilfe von Wärmebildkameras kontrolliert, wobei auch eine Drohne durch die Feuerwehr eingesetzt wurde. Nachdem keine Brandnester mehr entdeckt werden konnten, wurde der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an den Notfallmanager der Bahn übergeben. Zu dem entstandenen Sachschaden an der Lok kann keine Angabe gemacht werden. Während des Einsatzes waren die Gleise für den Güterverkehr gesperrt worden, für den Personenverkehr gab es durch den Einsatz keine Einschränkungen.

Um 21:02 erfolgte ein weiterer Alarm für die Ortsfeuerwehr Lehrte. Gemeldet war ein brennender PKW auf der A2 zwischen den Anschlussstellen Lehrte und Lehrte Ost in Fahrtrichtung Berlin. Trotz intensiver Suche konnte jedoch kein brennender PKW gefunden werden und der Einsatz wurde abgebrochen.

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