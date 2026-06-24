Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Mann verletzte Polizistin

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.6.2026, 23.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Fahrgast, der den Bus an der Warendorfer Straße in Freckenhorst nicht verlassen wollte. Der 26-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizisten uneinsichtig, zog seine Hose herunter und manipulierte vor einem Beamten an seinem Glied. Im weiteren Verlauf zog er die Hose wieder hoch und trat gegen den Streifenwagen. Die Einsatzkräfte brachten den Everswinkler zu Boden, wobei er um sich trat. Einer Polizistin biss der Mann in den Finger und verletzte sie leicht. Außerdem spuckte er nach den Polizisten und beleidigte sie mehrfach. Einsatzkräfte brachten den offensichtlich alkoholisierten und möglicherweise unter Drogen stehenden Mann zur Verhinderung von Straftaten ins Polizeigewahrsam. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

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