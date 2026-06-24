Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit gestohlenem Muldenkipper gegen Sperrpfosten gefahren

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen entwendeten zwischen Montagabend (22.6.2026) und Dienstagnacht (23.6.2026, 2.00 Uhr) einen Muldenkipper von einer Baustelle auf der August-Kirchner-Straße in Ahlen und fuhren damit auf der Straße Zum Schlingenfeld. Dort beschädigten sie zwei Sperrpfosten der Brücke zur Zeche und ließen das Fahrzeug zurück. Ein aufmerksamer Bürger hatte sich bei der Polizei gemeldet und zwei mögliche Tatverdächtige flüchten sehen. Einer mit einem schwarzen Pullover und einem reflektierenden Teil am Rücken sei über die Wersebrücke in Richtung Zeche Westfalen geflüchtet. Die andere Person durch die dortigen Büsche in Richtung Guissener Straße. Wer kann Angaben zu dem unbefugten Gebrauch des Muldenkippers und/oder der Verkehrsunfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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