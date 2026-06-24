Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Mit grauem VW Touran erheblichen Flurschaden angerichtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.6.2026 stellte eine aufmerksame Autofahrerin gegen 7.20 Uhr in Höhe Albersloh auf der Straße Rummler einen Pkw in einem Waldstück fest. Die Sendenhorsterin drehte und erkundigte sich bei den am Auto stehenden Personen nach deren Befinden. Da die drei keinen verkehrstüchtigen Eindruck machten, informierte sie die Polizei. Die Beamten stellten jedoch keine Beteiligten fest, aber einen beschädigten grauen VW Touran, einen erheblichen Flurschaden und ein aus dem Erdreich gerissenes Verkehrsschild. Der Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt. Die Einsatzkräfte stellten das Auto mit dem Kennzeichen WPLVC69 sicher. Wer kennt den Nutzer oder Besitzer des Fahrzeugs? Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall oder den Beteiligten machen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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