PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Korrektur der Pressemeldung vom 21.06.2026 um 10:27 Uhr- Körperverletzung unter Kindern/Jugendlichen

Bad Schwalbach (ots)

In der Pressemeldung wurde eine Körperverletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen thematisiert. Entgegen der veröffentlichten Pressemeldung handelte sich um folgenden korrigierten Sachverhalt:

Waldems (Ot. Esch), Schwalbacher Straße, Samstag, der 20.06.2026, 20:30 Uhr

Am Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei zehnjährigen Kindern und einem Jugendlichen. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 10-Jähriger aus Waldems seinem 10-Jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, diesen gekratzt und beleidigt haben. Gegen den Zehnjährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Im weiteren Verlauf soll der geschädigte Zehnjährige seinen Aggressor ebenfalls gekratzt, beleidigt und gewürgt haben. Zudem soll dieser ihn festgehalten und den Mund zugehalten haben, während ein 15- Jähriger aus Waldems auf dessen Rücken gesprungen sei. Gegen diese beiden Beschuldigten wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, sowie der Beleidigung eingeleitet.

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