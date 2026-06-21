PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Alkoholisiert verunfallt+++11-Jähriger stürzt mit Tretroller+++Unfallflucht+++Unfall mit Verletzten+++Körperverletzung unter Kindern

Bad Schwalbach (ots)

1.Alkoholisiert verunfallt

B275, zwischen Neuhof und Wehen, Freitag, 19.06.2026, 19:50 Uhr

(br)Am Freitagabend um 19:50 Uhr verunfallte ein 43-Jähriger auf der Bundesstraße 275 zwischen Taunussstein-Neuhof und Wehen. Dabei wurden der Fahrer und sein 18-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer war zudem stark alkoholisiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 43-Jährige mit seinem Mercedes Vito aus Richtung Neuhof in Richtung Wehenund kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der auf der gegenüberliegenden Fahrbahn mit der Leitplanke. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug sich überschlug und schließlich wieder auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Ein Atemalkoholstest, der bei dem Fahrer durchgeführt wurde, ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 43-Jährige und der 18-Jährige wurden beide zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem 43-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Die B275 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

2. 11-Jähriger stürzt mit Tretroller,

Taunusstein, Aarstraße 240, Samstag, 20.06.2026, 14:25 Uhr

(kd)Am Samstagnachmittag kam es in der Aarstraße in Taunusstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Das Kind befuhr um 14:25 Uhr mit seinem Tretroller die Aarstraße aus Richtung Taunusstein-Hahn kommend in Fahrtrichtung Taunusstein-Wehen. Als er beabsichtigte, auf den Gehweg zu wechseln, blieb er mit seinem Tretroller am Bordstein hängen und stürzte. Hierbei erlitt der Junge leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Aarstraße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

3. Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Kreuzungsbereich, Bad Schwalbach, B260, L3374, Samstag, 20.06.2026, 11:40 Uhr

(kd)Am Samstagvormittag kam es im Kreuzungsbereich der B260 und der L3374 bei Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Gegen 11:40 Uhr befuhr eine 81-jährige Frau aus Heidenrod die L3374 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Fahrtrichtung B260. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Mann aus Schlangenbad die L3374 aus Richtung Fischbach kommend in Richtung B260. Der 54-Jährige beabsichtigte, nach links auf die B260 in Fahrtrichtung Kemel einzubiegen und passierte hierbei eine für ihn Grünlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Die 81-Jährige wollte nach rechts auf die B260 in Richtung Kemel einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeugs und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Unmittelbar nach dem Verkehrsunfall entfernte sich die 81-Jährige von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte die Fahrerin jedoch identifiziert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Der Führerschein der 81-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B417 B417, Höhe Hühnerkirche, Samstag, 20.06.2026, 16:25 Uhr

(Dt) Am Samstag kam es auf er B417 in Fahrtrichtung Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die B417 in Richtung Wiesbaden. Auf Höhe der Kreuzung Wallbach musste eine 44-Jährige Taunussteinerin, die mit ihrer 46-jährigen Mitfahrerin im Fahrzeug saß, aufgrund eines Rotlichts der dort befindlichen Lichtzeichenanlage, abbremsen. Das nachfolgende Fahrzeug eines 52-jährigen Mainzers erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät und fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den 52- Jährigen Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

5. Körperverletzung unter Kindern / Jugendlichen, Waldems (Ot. Esch), Schwalbacher Straße, Samstag, der 20.06.2026, 20:30 Uhr

(Dt) Am Samstag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei zehnjährigen Kindern und einem Jugendlichen. Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der Beteiligten seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, diesen gekratzt und beleidigt haben. Gegen den Zehnjährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Im weiteren Verlauf soll der andere Zehnjährige seinem Kontrahenten ebenfalls gekratzt, beleidigt und gewürgt haben. Zudem soll dieser den Geschädigten festgehalten und ihm den Mund zugehalten haben, während ein 16- Jähriger auf dessen Rücken gesprungen sei. Gegen diese beiden Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, sowie der Beleidigung eingeleitet.

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