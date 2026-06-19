PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung nach zwei Kindern aus Rüdesheim am Rhein +++

Bad Schwalbach (ots)

Die heute um 17:19 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach zwei Kindern aus Rüdesheim am Rhein wird hiermit zurückgenommen. Beide konnten wohlbehalten angetroffen und durch die Polizei zurückgeführt werden.

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