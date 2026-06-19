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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bargeld und Zigaretten aus Kiosk entwendet +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Diesel aus Fahrzeugen abgezapft

Bad Schwalbach (ots)

1. Bargeld und Zigaretten aus Kiosk entwendet, Idstein, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 17.06.2026, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2026, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in einen Kiosk in Idstein ein und machten dabei Beute. Den Spuren am Tatort nach waren die Einbrecher zunächst auf das Dach eines Supermarktes (in welchem sich der Kiosk befindet) in der Wiesbadener Straße geklettert und hatten dort Teile des Dachs aufgeschnitten, beziehungsweise angehoben. Auf diesem Wege gelangten sie in den Verkaufsraum des Kiosks, wo sie sich an Zigarettenstangen sowie dem Inhalt eine Kasse bedienten und anschließend erneut über das Dach flüchteten. Von einem der Einbrecher liegt folgende Personenbeschreibung vor:

   - Männlich
   - schlanke Statur
   - Sweatshirt Jacke von Nike (mutmaßlich dunkelgrau) mit schwarzem 
     Reißverschluss
   - Kapuze über dem Kopf gezogen
   - schwarzes Tuch (Vermummung)
   - Arbeitshandschuhe: Unterseite: schwarz Latex, Oberseite: grauer 
     Stoff

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. Einbruch in Bürogebäude,

Geisenheim, Industriestraße, Mittwoch, 17.06.2026, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2026, 09:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in Geisenheim zu einem Einbruch in ein Büro. Zu einem unbekannten Zeitpunkt näherten sich die Einbrecher dem Bürogebäude in der Industriestraße, durchtrennten die Stäbe eines vergitterten Fensters und schlugen anschließend die dahinterliegende Scheibe ein. Aus den Büroräumen wurde den aktuellen Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

3. Diesel aus Fahrzeugen abgezapft,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Sonntag, 14.06.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 17.06.2026, 17:00 Uhr

(fh)Im Laufe der Woche hatten es Diebe in Oestrich-Winkel auf Kraftstoff abgesehen. Zwischen Sonntag und Montag öffneten die Unbekannten auf einem Parkplatz in der Rheingaustraße gewaltsam die Tankdeckel zweier dort abgestellter Fahrzeuge und entwendeten anschließend mehrere Liter Diesel aus den Tanks. Mit ihrem flüssigen Gut flüchteten sie anschließend unbemerkt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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