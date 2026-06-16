PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung auf A3

Bad Schwalbach (ots)

Bundesautobahn 3, Höhe Idstein-Wörsdorf, Fahrtrichtung Köln, Dienstag, 16.06.2026, 09:10 Uhr

(fh)Am heuten Tag sorgte der Brand eines Lkw auf der A3 bei Idstein für eine stundenlange Vollsperrung. Gegen 09:10 Uhr geriet der Lkw in Höhe Idstein-Wörsdorf (Fahrtrichtung Köln) aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Lkw-Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Die Lösch- und Reinigungsarbeiten sorgten bis etwa 11:15 Uhr für eine erforderliche Vollsperrung des betroffenen Abschnitts. Aktuell ist nur noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Neben der Feuerwehr und der Polizei, waren auch die Autobahnmeisterei Idstein sowie die zuständige Untere Wasserbehörde vor Ort.

Der Lkw soll im Laufe des Nachmittags abgeschleppt werden. Erst dann kann die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

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