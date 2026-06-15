PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auf Erdbeerfest belästigt +++ Mann bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt +++ Einbruch in ein Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

1. Auf Erdbeerfest belästigt,

Eltville am Rhein, Erbrach, Rheinallee, Samstag, 13.06.2026, 22:20 Uhr

(kq)In der Nacht zum Sonntag belästigte ein Jugendlicher ein Mädchen auf dem Erdbeerfest in Erbach.

Nach bisherigen Erkenntnissen berührte ein bislang unbekannter männlicher Jugendlicher die Geschädigte gegen 22:20 Uhr an einem dortigen Fahrgeschäft gegen ihren Willen im Bereich des Oberschenkels sowie des Nackens. Zudem streichelte er ihr über die Hand.

Der Tatverdächtige wird als etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Er habe braune Augen sowie braune Haare, wobei die Seiten kurz rasiert gewesen seien. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Hoodie und einer weiten Jeans.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Mann bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt, Taunussstein, Landesstraße 3470, Montag, 08.06.2026, 21:30 Uhr

(je)Am Montagmorgen kam es bei Taunusstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad.

Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde leicht verletzt, der PKW flüchtete nach dem Zusammenstoß.

Ein PKW befuhr um 21:30 Uhr die L3470 aus Taunusstein-Wehen kommend in Richtung Taunusstein-Orlen. In der ersten Kurve nach dem Ortsausgang Taunusstein-Wehen geriet der PKW auf die entgegengesetzte Fahrspur, die zu diesem Zeitpunkt von einem Leichtkraftrad befahren wurde. Infolgedessen musste der Fahrer des Leichtkraftrades ausweichen, kollidierte mit der Leitplanke und wurde leicht verletzt.

Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine medizinische Versorgung des Motorradfahrers in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Autofahrer.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Taunusstein zu melden.

3. Einbruch in ein Wohnhaus,

Aarbergen, Wehrweg, Dienstag, 09.06.2026 bis Freitag, 12.06.2026

(lr)Im Zeitraum von Dienstag bis Freitag wurde in ein Wohnhaus in Aarbergen eingebrochen.

Die unbekannten Täter nutzten eine Pallete im Wehrweg, um an ein Fenster im ersten Stock zu gelangen. Dieses schlugen sie ein, wodurch die Täter das Fenster öffnen konnten, um so das Haus zu betreten.

Anschließend durchsuchten sie dieses, entwendet Schmuck und flüchteten unerkannt.

Die Polizeistation in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06124) 7078-0. entgegen.

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