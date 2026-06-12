PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Schwerverletzter E-Scooter Fahrer aufgefunden - Zeugenaufruf +++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße,

Donnerstag, 11.06.2026, 21:40 Uhr,

(am) Am Donnerstagabend wurde in Taunusstein-Neuhof ein schwerverletzter Mann auf der Straße liegend aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 19 Jahre alter Taunussteiner gegen 21:40 Uhr mit einem E-Scooter auf der Limburger Straße unterwegs. Zwischen der Einmündung Ziegelhüttenweg und dem Kreisel Aarstraße wurde der schwerverletzte Fahrer durch Passanten neben seinem Gefährt auf der Straße liegend aufgefunden. Ob der Fahrer alleine zu Fall kam oder es zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug kam, ist bisher noch unklar.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und der E-Scooter sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)7078-0 in Verbindung zu setzen.

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