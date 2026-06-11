PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 12-Jähriger aus Eibingen
Bad Schwalbach (ots)
(fh)Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte von der Polizei in Frankfurt am Main angetroffen werden.
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