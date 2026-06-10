PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Vereinsheim +++ Trickdiebstahl aus Mehrfamilienhaus +++ Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Böschungsbrand in Taunusstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Vereinsheim,

Rüdesheim-Presberg, Blumenstraße, zwischen Montag, 01.06.2026 und Dienstag, 09.06.2026 19:00 Uhr

(de)Im Zeitraum vom 01.06. bis 09.06.2026 kam es in Presberg zu einem Einbruch in ein Vereinsheim. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gebäude in der Blumenstraße indem sie zunächst den Zaun des Sportplatzes beschädigten und anschließend die Tür zum Vereinsheim aufbrachen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Es wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06722 91120 entgegengenommen.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. Trickdiebstahl aus Mehrfamilienhaus,

Oestrich-Winkel, Greiffenclaustraße, Dienstag, 09.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr

(de)Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Trickdiebstahl durch zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Netzbetreibers in Winkel. Diese verschafften sich Zugang zur Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Greiffenclaustraße unter dem Vorwand von Glasfaserarbeiten. Hierbei entwendeten sie das Portemonnaie der Geschädigten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Beide Täter wurden als männlich, 35-40 Jahre, mitteleuropäisches Erscheinungsbild beschrieben, welche eine Jeanshose trugen. Zudem soll ein Täter eine korpulente Statur und schwarze Haare haben, wobei der zweite Täter deutlich schlanker sei. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 06722 91120 entgegengenommen.

3. Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus, Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Dienstag, 09.06.2026, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 01:20 Uhr

(re)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße in Rüdesheim ihr Unwesen getrieben. Die Täter betraten das Haus auf unbekannte Weise und brachen eine Wohnungstür auf. Vermutlich wurden sie hierbei durch Anwohner gestört, sodass die Wohnung nicht betreten wurde. Die Tür wurde beschädigt. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 70780 zu wenden. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

4. Böschungsbrand in Taunusstein,

Taunusstein-Hahn, Hebbelstraße, Dienstag, 09.06.2026, 22:50 Uhr

(re)Am späten Dienstagabend stellten Spaziergänger nahe der Hebbelstraße in Taunusstein-Hahn ein ca. 50 m2 großes Feuer entlang einer Böschung fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass er sich nicht weiter ausbreitete. Weitere Schäden entstanden somit nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber können sich an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 70780 zu wenden.

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