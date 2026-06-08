PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrügerische Anrufer gelangen an Geld +++ Einbrüche in diverse Gebäude: Wohnhaus, Gärten, Container, Pferdehof, Keller, Schwimmbad betroffen.

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrügerische Anrufer gelangen an Geld, Bad Schwalbach, Dienstag, 02.06.2026

(fh)Bereits vergangene Woche wurde ein Senior aus Bad Schwalbach von vermeintlichen Polizeibeamten am Telefon betrogen und um sein Erspartes gebracht. Die Unbekannten meldeten sich bei dem Mann und gaben sich als Kriminalkommissare aus. Mit der üblichen Masche erschlichen sie sich das Vertrauen des Mannes und brachten ihn dazu, eine größere Summe an ein fremdes Konto zu überweisen. Erst im Nachgang fiel der Betrug auf.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Eingangstür aufgehebelt,

Idstein-Kröftel, Roderweg, Mittwoch, 03.06.2026, 18:30 Uhr bis Freitag, 05.06.2026, 08:50 Uhr

(fh)Zwischen Mittwoch und Freitag kam es im Idsteiner Stadtteil Kröftel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte hatten unbemerkt die Zugangstür eines Einfamilienhauses im Roderweg aufgehebelt und waren anschließend in die Wohnräume eingestiegen. Dort waren sie auf zwei Messer sowie Schmuck gestoßen und hatten alles zusammen kurzerhand entwendet.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

3. Container von Freizeitpark geknackt,

Schlangenbad, Haus zur Schanze, Donnerstag, 04.06.2026, 09:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde in den Wohncontainer eines Schlangenbader Freizeitparks eingebrochen. Zwischen 09:30 Uhr und 23:00 Uhr suchten die Einbrecher den Wohncontainerkomplex des Parks auf und machten sich mit einem Werkzeug an dessen Zugangstür zu schaffen. Anschließend wurde aus dem Container Bargeld entwendet.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

4. Einbrecher suchen Pferdehof auf,

Eltville-Erbach, Erbacher Straße, Freitag, 05.06.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 07.06.2026, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Sonntag sind Unbekannte in den Schuppen eines Pferdehofs in Erbach eingestiegen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt knackten die Unbekannten das Vorhängeschloss des Schuppens in der Erbacher Straße und durchwühlten diesen. Ohne Diebesgut ergriffen die Unbekannten anschließend die Flucht.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Hochdruckreiniger aus Schwimmbad gestohlen, Niedernhausen, Quellenweg, Freitag, 05.06.2026, 12:00 Uhr bis Samstag, 06.06.2026, 14:00 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Unbekannte in das Waldschwimmbad in Niedernhausen eingebrochen. Das Ziel der Täter war dabei ein in einem zuvor gewaltsam geöffneten Abstellraum gelagerter Hochdruckreiniger im Wert von mehreren Tausend Euro.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

6. Einbruch in Keller,

Niedernhausen, Am Buchswaldkopf, zwischen Donnerstag, 04.06.2026, 22:00 Uhr und Freitag 05.06.2026, 07:00 Uhr

(de)In der Nacht zum Freitag kam es in Niedernhausen zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Hierzu verschafften sich Unbekannte Zutritt über den Garten des Grundstücks in der Straße "Am Buchswaldkopf" und hebelten auf unbekannte Weise die geschlossene Kellertür auf. Es wurden zwei graue E-Bikes im Wert von 22.000 EUR entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden an der Kellertür in Höhe von 300 EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

7. Einbrecher suchen Gartenanlage heim,

Idstein, Im Altenhof, Sonntag, 07.06.2026, 02:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntag haben Unbekannte auf einer Idsteiner Gartenanlage zugeschlagen. Im Zeitfenster von 02:00 Uhr bis 11:00 Uhr kletterten die Diebe auf das Gelände in der Straße "Im Altenhof" und öffneten dort gewaltsam mehrere Gartenhäuser sowie Container. Aus diesen nahmen sie unter anderem Arbeitsgeräte, Getränke sowie Akkus an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung,

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

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