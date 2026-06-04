PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vier Verletzte nach Wendemanöver auf der B 260 bei Schlangenbad-Georgenborn

Bad Schwalbach (ots)

(mp)Donnerstag, 04.06.2026, 14:40 h, B 260 Schlangenbad-Georgenborn Am Donnerstag, den 04.06.2026 wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 260 Höhe Schlangenbad-Georgenborn vier Personen schwer verletzt. Ein 24-Jähriger aus Spiesen-Elversberg und seine 29-jährige Beifahrerin wollten mit seinem Fiat Tipo von Schlangenbad nach Bad Schwalbach. Beim Auffahren auf die B 260 wurde der Fahrer durch die Ansage des Navis irritiert und versuchte auf der B 260 zu wenden. Dabei achtete er nicht auf den in Richtung Bad Schwalbach fahrenden weißen BMW eines 30-jährigen Mainzers. Beim Zusammenstoß kam der BMW ins Schleudern, kippte und überschlug sich. Er blieb hinter der Leitplanke auf der Seite liegen. Dem Fahrer des BMW und seiner 29-jährige Beifahrerin wurde durch Ersthelfer und die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholfen. Die Insassen des Fiat konnten selbständig das Fahrzeug verlassen. Alle vier Insassen wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 EUR geschätzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell