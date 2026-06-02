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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gemeinsame Bürgersprechstunde der Polizei und des Ordnungsamtes in Hohenstein

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2026, bietet die Polizei Bad Schwalbach gemeinsam mit dem Ordnungsamt Hohenstein, eine Bürgersprechstunde im Rathaus der Gemeinde an.

Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr stehen die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Schwalbach, Polizeioberkommissarin Nicole Fischer, sowie die Leiterin des Ordnungsamtes Hohenstein, Frau Jadatz und der stellvertretende Leiter, Herr Rejszer, für Fragen und Anliegen zum Thema Sicherheit und Ordnung zur Verfügung.

Für die Bürgersprechstunde ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Hierzu wenden Sie sich bitte vorab an die zuständige Schutzfrau vor Ort bei der Polizei Bad Schwalbach:

Nicole Fischer

Tel.: 06124 / 7078 - 181 E-Mail: svo-bad-schwalbach-pst.ppwh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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