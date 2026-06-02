PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: +++Rücknahme Vermisstenfahndung+++
Bad Schwalbach (ots)
(am) Die heute um 01:22 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der 19-jährigen Frau aus Geisenheim wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte selbstständig nach Hause zurück.
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