PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: + Motorradunfälle in Heidenrod und Taunusstein + Unfallfluchten in Niedernhausen und Geisenheim + Verkehrsunfall Verletztem und hohem Schaden in Idstein +

Bad Schwalbach (ots)

Zwei Verletzte bei Motorradunfall

L3033 zwischen B260 und Heidenrod-Geroldstein Freitag, 29.05.2026, 20:50 Uhr

(mv) Ein 23-jähriger Krifteler Motorradfahrer befuhr am Freitag, den 29.05.2026 gegen 20:50 Uhr mit seiner Begleiterin, einer 21-Jährigen aus Kelkheim die L3033 von der B260 Nach Heidenrod-Geroldstein. Aus bisher ungeklärter Ursache kamen die Beiden in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzten und verletzten sich. Der Fahrer konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Seine Mitfahrerin musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad des 23-Jährigen, einer KTM, entstand ein Sachschaden von geschätzten 500,- EUR.

Beim Ausparken Schaden verursacht und geflüchtet 65527 Niedernhausen, Idsteiner Straße 23 Freitag, 29.05.2026, 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(Ha) Am Freitag kam es auf dem Parkplatz der ehemaligen Bäckerei Debo in Niedernhausen zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten, weißen Seat Alhambra und flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von dort. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93 94 0 entgegen.

Schaden verursacht und geflüchtet

65366 Geisenheim, Grund 36 Freitag, 29.05.2026 zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr

(cg) Ein 67-jähriger Mann aus Geisenheim parkte seinen VW Transporter in der Straße Im Grund in Höhe der Hausnummer 36 in Geisenheim ab. Das Fahrzeug stand dort ordnungsgemäß vom 29.05.2026 07:00 bis zum 29.05.2026 17:30 Uhr. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte dieser einen frischen Schaden im linken hinteren Bereich seines VW Transporters fest. Der entstandene Schaden wird von den aufnehmenden Beamten auf ca. 5000,00EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Rufnummer (06123) 90900 auf.

Bei Motorradunfall leicht verletzt

L 3273 zwischen Tsst-Neuhof und Engenhahn Samstag, 30.05.2026, 17:15 h

(mp) Eine 30jährige Wuppertalerin befuhr am Samstag, den 30.05.2026 gg. 17:15 h die L 3273 von Taunusstein-Neuhof kommend in Richtung Engenhahn. Sie kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben, wo sie mit ihrer Triumph stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht, musste jedoch zur Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden von geschätzten 2000,- EUR. Die L 3273 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 40 min gesperrt.

Unfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden 65510 Idstein, B275, Höhe ED-Tankstelle Idstein Sonntag, 31.05.2026, 02:40 Uhr

(Ha) Eine leicht verletzte Person und rund 15.000,- Euro Sachschaden sind das Resultat eines rasanten Fahrverhaltens am frühen Sonntagmorgen. Ein 20-Jähriger VW- Fahrer befuhr die B275 von Idstein in Richtung Waldems. Auf Höhe der ED-Tankstelle fuhr er zu schnell in den dortigen Kreisverkehr, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, brach durch die rechtsseitig liegende Schutzplanke und kam erst mehrere Meter in der dahinter liegenden Wiese zum Stehen. Der Beifahrer wurde am linken Unterarm verletzt. Der VW wies einen Totalschaden auf und musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

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