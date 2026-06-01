PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Über Kellerfenster eingebrochen +++ Bargeld aus Warenautomaten gestohlen +++ Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter getarnt

Bad Schwalbach (ots)

1. Über Kellerfenster eingebrochen,

Niedernhausen-Oberjosbach, Im Langenfeld, Samstag, 30.05.2026, 18:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Einbrecher ein Wohnhaus im Niedernhausener Stadtteil Oberjosbach betreten. Zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr hebelten die Unbekannten in der Straße "Im Langengeld" ein Kellerfenster auf, um auf diesem Wege das Haus zu betreten. Im Wohnhaus brachen sie jedoch ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne an Beute gelangt zu sein vom Tatort.

Zeuginnen oder zeugen melden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. Bargeld aus Warenautomaten gestohlen, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Sonntag, 31.05.2025, 15:50 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hebelten Unbekannte in Oestrich-Winkel einen Warenautomaten auf, um an dessen Bargeld zu gelangen. Gegen 15:50 Uhr näherte sich die bislang unbekannten Personen dem in der Rheingaustraße aufgestellten Automaten und brach diesen mithilfe eines Werkzeugs auf. Anschließend bedienten sich die Täter an dem darin befindlichen Bargeld und suchten damit das Weite.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0.

3. Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter getarnt, Aarbergen, Freitag, 29.05.2026,

(fh)Am Freitag ist ein Senior aus Aarbergen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern auf den Leim gegangen. Der Geschädigte entdeckte am Freitag eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf seinem Computer. Als er dann über eine angegebene Service-Nummer Kontakt aufnahm, wollte die Person am anderen Ende der Leitung dem Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an sein Geld gelangen. Dies glückte leider. Nachdem den Betrügern der Fremdzugriff auf seinen Rechnern ermöglicht worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Keine Mitarbeitenden einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

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