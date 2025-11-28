Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Alkoholfahrt endet mit Blutprobe
Neustadt/Weinstraße (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 27.11.2025 um 20:00 Uhr in der Neustadter Straße wurde ein 45-jähriger Haßlocher mit einem PKW fahrend festgestellt und anschließend einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei ihm starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,83 Promille. Dem 45-jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist er ebenfalls nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde entsprechend eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10
67454 Haßloch
Malterer, PK´in
Tel.: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell