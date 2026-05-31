PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Veranstaltung "Fahr zur Aar"

Bad Schwalbach (ots)

Ruhiger Verlauf bei "Fahr zur Aar" Bundesstraße 54 von Taunusstein-Bleidenstadt bis Diez (RLP) 31.05.2026, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(ho)Die Veranstaltung "Fahr zur Aar" hat aus polizeilicher Sicht am heutigen Sonntag einen ruhigen Verlauf genommen. Aufgrund der wechselhaften Wetterlage kamen jedoch weniger Besucherinnen und Besucher auf die über 30 Kilometer lange Strecke als in den vergangenen Jahren. Nach der Eröffnung, die in diesem Jahr von der Gemeinde Aarbergen und ihrer Bürgermeisterin vorgenommen wurde, war die Strecke ab 10.30 Uhr für alle Sportbegeisterte freigegen. Mit am Start waren aber auch viele Familien mit ihren Kindern, Skater und Rollstuhlfahrer. Für eine Schrecksekunde sorgte gegen 11.30 Uhr ein 17-jährger Skateboardfahrer, der in einer Kurve im Bereich von Laufenselden, in Fahrtrichtung Bad Schwalbach, die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Ersten Ermittlungen zufolge machte sein Skateboard sich selbstständig und rollte über die Fahrbahn, wodurch in der Folge drei Personen die Kontrolle über ihre Fahrräder verloren, zu Fall kamen und leichte Verletzungen erlitten. Zwei Frauen im Alter von 27 und 38 Jahren wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Immer wieder wurden die Einsatzkräfte jedoch auch auf motorisierte Fahrzeuge wie zum Beispiel E-Scooter aufmerksam, die jedoch unmittelbar der Strecke verwiesen wurden. Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden, den Hilfskräften und der Polizei verlief reibungslos, sodass die Einsatzleitung der Polizei mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden war.

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