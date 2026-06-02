PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einkaufskorb vor Geschäft gestohlen +++ Beim Abbiegen Pkw übersehen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einkaufskorb vor Geschäft gestohlen,

Geisenheim, Behlstraße, Montag, 01.06.2026, 08:30 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurde einer Frau in Geisenheim der Einkaufskorb gestohlen. Gegen 08:30 Uhr hatte die Geschädigte ihren Korb für einen kurzen Augenblick auf einen Treppenaufgang eines Ladengeschäftes in der Behlstraße abgestellt. Dieser kurze Moment reichte einer unbekannten Person aus, um den Korb samt Mobiltelefon, Bargeld und weiteren Gegenständen zu stehlen.

Hinweise zu der Täterin oder dem Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Beim Abbiegen Pkw übersehen,

Idstein, Bundesstraße 275/Auffahrt A3, Montag, 01.06.2026, 07:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat eine Frau bei Idstein ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Gegen 07:40 Uhr war die 49-Jährige in einem Cupra auf der Bundesstraße 275 unterwegs und beabsichtigte auf die Auffahrt der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch den entgegenkommenden BMW eines 89-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der Folge kam die Fahrerin des Cupra zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 02:06

    POL-RTK: +++Rücknahme Vermisstenfahndung+++

    Bad Schwalbach (ots) - (am) Die heute um 01:22 Uhr veröffentlichte Fahndung nach der 19-jährigen Frau aus Geisenheim wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte selbstständig nach Hause zurück. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Kommissar vom Dienst Telefon: ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 22:50

    POL-RTK: Veranstaltung "Fahr zur Aar"

    Bad Schwalbach (ots) - Ruhiger Verlauf bei "Fahr zur Aar" Bundesstraße 54 von Taunusstein-Bleidenstadt bis Diez (RLP) 31.05.2026, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr (ho)Die Veranstaltung "Fahr zur Aar" hat aus polizeilicher Sicht am heutigen Sonntag einen ruhigen Verlauf genommen. Aufgrund der wechselhaften Wetterlage kamen jedoch weniger Besucherinnen und Besucher auf die über 30 Kilometer lange Strecke als in den vergangenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren