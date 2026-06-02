PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einkaufskorb vor Geschäft gestohlen +++ Beim Abbiegen Pkw übersehen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einkaufskorb vor Geschäft gestohlen,

Geisenheim, Behlstraße, Montag, 01.06.2026, 08:30 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurde einer Frau in Geisenheim der Einkaufskorb gestohlen. Gegen 08:30 Uhr hatte die Geschädigte ihren Korb für einen kurzen Augenblick auf einen Treppenaufgang eines Ladengeschäftes in der Behlstraße abgestellt. Dieser kurze Moment reichte einer unbekannten Person aus, um den Korb samt Mobiltelefon, Bargeld und weiteren Gegenständen zu stehlen.

Hinweise zu der Täterin oder dem Täter nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Beim Abbiegen Pkw übersehen,

Idstein, Bundesstraße 275/Auffahrt A3, Montag, 01.06.2026, 07:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat eine Frau bei Idstein ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Gegen 07:40 Uhr war die 49-Jährige in einem Cupra auf der Bundesstraße 275 unterwegs und beabsichtigte auf die Auffahrt der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt abzubiegen. Dabei missachtete sie jedoch den entgegenkommenden BMW eines 89-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. In der Folge kam die Fahrerin des Cupra zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

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