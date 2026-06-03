PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Radfahrer nach Auseinandersetzung gesucht +++ Sperrmüll am Straßenrand brennt +++ Polizei kontrolliert E-Scooter

Bad Schwalbach (ots)

1. Radfahrer nach Auseinandersetzung gesucht, Taunusstein-Wehen, Aarmühlweg, Dienstag, 02.06.2026, 09:35 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen mündete ein Streit zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin in Taunusstein-Wehen in eine handfeste Auseinandersetzung. Ersten Erkenntnissen nach gerieten die beiden auf einem Feldweg (Aarmühlweg) in der Nähe eines Reiterhofs in Streit. Den Angaben der Autofahrerin nach habe der Unbekannte sie in der Folge geschubst und mit seinem mitgeführten Fahrrad nach ihr geschlagen. Anschließend sei der Mann davongefahren. Es soll sich um einen etwa 70 Jahre alten, großen Mann gehandelt haben. Er trug einen weißen Helm mit grauen Elementen, eine kurze Hose und ein T-Shirt mit drei grauen Streifen. Auffällig waren seine verschiedenfarbigen Socken in lila und grün.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Auseinandersetzung bzw. zum Radfahrer unter der Telefonnummer (06124) 7078-0) entgegen.

2. Sperrmüll am Straßenrand brennt,

Idstein, Schützenhausstraße, Dienstag, 02.06.2026, 21:40 Uhr

(fh)Am Dienstagabend brannte in Idstein Sperrmüll. Gegen 21:40 Uhr wurde der Polizei und der Feuerwehr aus der Schützenhausstraße ein brennendes Sperrmüllhaufen gemeldet. Die Feuerwehrleute löschten daraufhin umgehend den Brand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Polizei kontrolliert E-Scooter,

Idstein, Seelbacher Straße, Dienstag, 02.06.2026, 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat die Polizei vor einer Schule in Idstein Zweiradkontrollen durchgeführt. Insbesondere E-Scooter standen dabei im Fokus. Ziel der Kontrolle, die im Rahmen der "Roadpol Aktionswoche" stattfand, war es, Kontrollen von einspurigen Fahrzeugen durchzuführen und insbesondere jüngere Verkehrsteilnehmer mit E-Scootern auf ihr Nutzungsverhalten aufmerksam zu machen und dieses zu verbessern.

Zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr wurden in der Seelbacher Straße insgesamt 17 Fahrzeuge, darunter 13 E-Scooter, 3 Fahrräder und 1 S-Pedelec, sowie deren verantwortliche Personen kontrolliert. Zwei Verkehrsteilnehmer, die mit einem E-Scooter unterwegs waren, hatten das vorgeschriebene Mindestalter von 14 Jahren noch nicht erreicht. Ihnen wurde die Weiterfahrt vor Ort untersagt. Die E-Scooter konnten durch die Halter vor Ort abgeholt werden. Zugleich wurden die Halter daraufhin gewiesen, dass gegen sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt wird. An den restlichen 15 kontrollierten Fahrzeugen konnten weder Mängel noch eine Unterschreitung des gesetzlichen Mindestalters festgestellt werden.

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