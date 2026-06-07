PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Drei Verletzte nach schwerem Unfall +++ PKW landet nach Unfall in der Grünfläche +++ Mehrere Einbrüche in Idstein und Taunusstein +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Drei Verletzte nach schwerem Unfall, Hünstetten, B417, Sonntag, 07.06.2026, 04:30 Uhr

(kd) Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen wurden ein Autofahrer und seine beiden Mitfahrenden schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße 417 aus Richtung Hünstetten kommend in Fahrtrichtung Hünfelden und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Während des Überholvorgangs verlor der 29-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Mercedes mit einem Baum. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrenden, eine 20-Jährige und ein 40-Jähriger, erlitten hierbei schwere Verletzungen und mussten aus dem Auto befreit werden. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 417 für vier Stunden gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

2. PKW landet nach Unfall in der Grünfläche, Taunusstein, Aarstraße 110, Freitag, 05.06.2026, 17:00 Uhr

(mv) Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein 66-jähriger Taunussteiner beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Aarstraße in Taunusstein die Kontrolle über seinen roten Skoda. Nachdem es ihm nicht gelang, den Fuß rechtzeitig vom Gaspedal zu nehmen, durchbrach das Fahrzeug einen Grundstückszaun und kam schließlich in der dahinterliegenden Grünfläche zum Stehen. Sowohl das Fahrzeug als auch der Zaun wurden hierbei beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Einbruch in Eisdiele und mehrere Fahrzeuge, Idstein, Samstag, 06.06.2026, zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr

(De) Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich Idstein-Wörsdorf zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Fahrzeugen durch zwei unbekannte männliche Täter. Die Fahrzeuge wurden auf bisher unbekannt Weise geöffnet. Hierzu betraten die Täter die Grundstücke der Geschädigten sowie teilweise auch unverschlossene Garagen. Des Weiteren kam es im gleichen Zeitraum zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Eisdiele. Die unbekannten Täter öffneten hierzu ein verschlossenes Hoftor und drangen anschließend durch teilweise unverschlossene Türen in die Geschäftsräume ein. Dort entwendeten sie Bargeld sowie elektronische Geräte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, schlanke Statur, helle Kappe, dunkle Jacke mit Kapuze, weiße Jogginghose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, Rucksack

Täter 2:

männlich, schlanke Statur, helle Kappe, dunkle Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, dunkle Schuhe

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

4. Einbruch in ein Einfamilienhaus, Taunusstein, Am Haferstück, Sonntag, 15.02.2026 bis Freitag, 05.06.2026

(kd) In Taunusstein-Neuhof kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, wurde die Tür mit erheblichem Kraftaufwand geöffnet. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

5. Fahrzeug muss Gegenverkehr ausweichen und verunfallt - Zeugen gesucht, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Freitag, 05.06.2026, 17:00 Uhr

(mv) Am Freitagabend kam es gegen 17:00 Uhr in der Rheingauer Straße in Schlangenbad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jähriger Heidenroder befuhr mit seinem VW die Rheingauer Straße aus Richtung der B260 kommend in Fahrtrichtung Schlangenbad-Ortsmitte, als ihm ein schwarzer BMW mittig auf den Fahrstreifen entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der VW-Fahrer ausweichen und kollidierte dabei mit der Schutzplanke am Fahrbahnrand. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

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