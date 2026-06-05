PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autofahrer nach Alleinunfall leicht verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Autofahrer nach Alleinunfall leicht verletzt, Kreisstraße 700 bei Hohenstein, Donnerstag, 04.06.2026, 18 Uhr

(da)Bei einem Unfall am Donnerstagabend wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Der 18-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit einem Porsche auf der K 700 von Watzhahn in Richtung Born. In einer Linkskurve geriet das Auto ersten Ermittlungen zufolge ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch betreut, eine Versorgung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Am Porsche entstand ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.

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