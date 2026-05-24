POL-PPKO: Bad Ems - Wohnhausbrand

Koblenz (ots) - Am heutigen Nachmittag wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes gegen 14.20 Uhr über einen möglichen Badeunfall im Schwimmbad Birlenbach informiert. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei wurden bereits Reanimationsmaßnahmen bei einem 11-jährigen Jungen durchgeführt. Das Kind wurde unter laufenden Rettungsmaßnahmen in ein Krankenhaus ...

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