POL-PPKO: Bad Ems - Wohnhausbrand
Bad Ems (ots)
Nach der Meldung eines Wohnhausbrandes gegen 2 Uhr in Bad Ems, Gräveheid, dauern die Löscharbeiten an. Die B261 ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Die polizeiliche Ermittlungen zu Brandursache sind aufgenommen. Es wird nachberichtet.
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