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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Ems - Wohnhausbrand

Bad Ems (ots)

Nach der Meldung eines Wohnhausbrandes gegen 2 Uhr in Bad Ems, Gräveheid, dauern die Löscharbeiten an. Die B261 ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Die polizeiliche Ermittlungen zu Brandursache sind aufgenommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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