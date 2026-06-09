PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Weißer Pkw flüchtet nach Unfall mit Motorrad +++ Kollision mit Linienbus - Mehrere Verletzte

Bad Schwalbach (ots)

1. Weißer Pkw flüchtet nach Unfall mit Motorrad, Taunusstein-Wehen, Landesstraße 3470, Montag, 08.06.2026, 21:30 Uhr

(fh)Am späten Montagabend flüchtete ein Fahrzeug in Taunusstein-Wehen, nachdem dessen verantwortliche Person zuvor einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht hatte. Den Angaben eines 16-jährigen Honda-Fahrers nach sei er gegen 21:30 Uhr die Landesstraße 3470 von Orlen nach Wehen entlanggefahren. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang von Wehen wäre ihm ein weißer Kompaktwagen entgegengekommen, welcher auf die Fahrspur des 16-Jährigen geraten sei und ihn so zum Ausweichen gezwungen hätte. Dabei kollidierte der Zweiradfahrer mit einer Leitplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Während sich der Jugendliche verletzte, fuhr die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw einfach in Richtung Orlen davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu dem Unfallhergang sowie dem beschriebenen Pkw unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Kollision mit Linienbus - Mehrere Verletzte, Eltville-Martinsthal, Große Hub/Landesstraße 3036, Montag, 08.06.2026, 16:45 Uhr

(fh)In Höhe eines Kreisverkehrs bei Martinsthal stießen am Montagnachmittag ein Bus und ein Pkw zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Linienbus die Landesstraße 3036 von Eltville in Richtung des Kreisverkehrs "Große Hub". Aus Richtung des Kreisverkehres in entgegengesetzte Richtung kam zeitgleich ein mit zwei Personen besetzter BMW X7. Aufgrund einer medizinischen Ursache beim Busfahrer geriet der Linienbus in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem BMW zusammen. Der PKW wurde erfasst und über den gesamten Kreisverkehr geschoben. Der 42-jährige Busfahrer sowie die beiden 44 und 19 Jahre alten Insassen wurden verletzt. Der Bus und der BMW, bei denen ein Gesamtschaden von 25.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten kamen in Krankenhäuser.

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